Mr Mondialisation banni de Facebook pour une simple photo

- Information - Soutenir Mr Japanization sur Tipeee

Notre page-média Facebook “Mr Mondialisation” a été entièrement supprimée sans préavis ni réclamation possible ce 30 juin 2025 pour une simple photographie. Notre communiqué et pétition à partager massivement.

Mr Mondialisation banni de Facebook

1,5 million d’abonnés concernés

Communiqué 1er Juillet 2025 – Je m’adresse à vous en tant que fondateur du média indépendant Mr Mondialisation et au nom des 12 personnes qui constituent l’équipe. La situation est extrêmement grave.

Notre page-média Facebook “Mr Mondialisation” a été entièrement supprimée sans préavis ce 30 juin 2025. Non pas un bannissement temporaire, mais une suppression définitive sans option de contestation possible. À moins d’une mobilisation massive, ceci marque peut-être la fin de notre média.

15 ans de contenus censurés. 1,5 million d’abonnés effacés. 30000 publications supprimées. 12 rédacteurs en arrêt de travail. Le tout sans aucune raison valable. Notre sidération est totale.

Le motif officiel de Meta ? Une photo d’autochtones d’Amazonie

Nous avons partagé sur Facebook, le 24 mars 2025, un ancien reportage rédigé et publié une première fois en 2021 intitulé « Colonialisme vert : quand des peuples autochtones sont expulsés au nom de l’écologie ».

L’illustration d’en-tête est une photographie des Yanomami, un peuple autochtone d’Amazonie, immortalisés dans leur quotidien au milieu de la forêt par Fiona Watson (photographie ci-dessous).

META accuse ce cliché journalistique de « nudité infantile » !

Cette simple photographie d’en-tête d’article justifie, pour Meta, le bannissement intégral de notre média sur Facebook ! Le cliché n’a pourtant manifestement aucun caractère sexuel.

Cette photo ne viole PAS les règles de Facebook…

- Information - Soutenir Mr Japanization sur Tipeee

Comme on peut le constater, cette photographie anthropologique n’a aucun caractère sexualisant. Si les Yanomami y sont partiellement nus, l’image ne porte aucune sexualisation ni exhibition d’attributs sexuels. Les Yanomami y portent un pagne rouge pour cacher leurs parties génitales, ce qui se confond avec la couleur de leur peau, le tout dans leur contexte culturel propre.

De ce fait, cette photographie n’enfreint EN RIEN les règles de Meta (Facebook). En effet, Meta autorise des exceptions à ses règles sur la nudité, notamment pour des contenus à caractère éducatif, artistique, documentaire ou journalistique. Voici ce que déclare l’entreprise dans sa politique officielle :

« Nous autorisons la nudité dans certains cas, notamment lorsqu’il s’agit de représentations artistiques ou éducatives. Cela peut inclure, par exemple, des photos de peuples autochtones dans leur contexte culturel ou traditionnel. » (Règlement de META/FACEBOOK).

Notre cliché s’inscrit ainsi parfaitement dans ces conditions journalistiques.

Notre appel rejeté par Meta

Nous avons porté réclamation à Meta, insistant sur le caractère journalistique de la photographie et l’absence manifeste de caractère sexuel de celle-ci. La réclamation fut rejetée en quelques heures, confirmant notre bannissement définitif.

Pour souligner l’absurdité de la décision de Meta, qu’elle soit prise par un administrateur mal formé ou un robot, nous avons soumis la photographie incriminée à l’intelligence artificielle d’OpenAI.

Celle-ci confirme également que cette photographie n’enfreint pas la réglementation de Meta en matière de nudité infantile. Un comble sachant que l’entreprise utilise en pratique des robots “intelligents” pour censurer les contenus problématiques de sa plateforme.

À noter que l’article incriminé est en ligne depuis plus de 4 ans et a déjà été publié sur Facebook par le passé sans jamais générer de signalement. Cette censure tardive est plus que surprenante.

Simple erreur ou volonté de nuire, peu importe, la situation reste proprement intolérable : nous sommes bannis de la plateforme et nos options de recours sont épuisées.

Nous assistons à une injustice manifeste avec des effets dramatiques pour l’ensemble de l’équipe, mais aussi pour la liberté journalistique et d’expression dans son ensemble. Plus de 1,5 million de personnes suivent notre travail sur les réseaux et se voient soudainement privées d’une source d’information fiable, gratuite et indépendante.

Lutte contre les contenus pédocriminels

Nous souhaitons rappeler que Mr Mondialisation, c’est aussi une lutte de fond contre la pédocriminalité notamment par un soutien régulier aux initiatives pour la protection de l’enfance et le respect des Droits Humains.

Pendant que notre média est accusé du pire pour avoir mis en lumière les conséquences ignorées du capitalisme vert sur les peuples autochtones, des contenus réellement suggestifs impliquant des mineurs déferlent impunément chaque seconde sur les réseaux sociaux. La sexualisation des corps est devenue la norme et nous le dénonçons à travers nos travaux.

Depuis plus d’un an, les signalements malveillants à des fins politiques s’accumulent et les menaces de suspension se répètent sans justification raisonnable. En mars dernier déjà, Facebook avait ciblé notre enquête sur la tribu Mascho Pire, victime de la déforestation, sur base de motifs fallacieux similaires. Un travail d’enquête balayé par un algorithme borné et aveugle à notre humanité. Qu’elle soit automatique ou consciente, difficile de ne pas y voir une forme de répression et de censure.

Et maintenant ?

Le socle de notre média a disparu. Notre communauté, construite jour après jour depuis 15 ans a été décapitée. Notre équipe est sonnée. Du jour au lendemain, après tant d’années de luttes, de sacrifices personnels et de crises partagées avec une communauté de plus d’un million d’abonnés, nous frôlons la disparition, l’épuisement moral et financier. Et individuellement, c’est la certitude de perdre notre travail, quelques jours après la naissance de l’enfant de notre rédactrice en chef.

L’avenir semble incertain à ce stade, mais nous n’abandonnerons pas ! Si les administrateurs de Facebook continuent de rester sourds à cette injustice manifeste, nous utiliserons toutes les voies légales possibles pour réclamer justice.

Nous appelons tous les membres de notre communauté, simples sympathisants, curieux, défenseurs de la liberté d’expression à :

-> Partager ce communiqué, en parler autour d’eux, activer leurs contacts utiles afin que justice soit faite.

-> Interpeller massivement META en allant sur > votre icône de profil en haut à droite de votre compte FB > « Aide et assistance » > « Signaler un problème » > proposition de modèle :

« Une page d’intérêt public a disparu sans justification apparente : @M.Mondialisation. Ce média indépendant a été banni pour « nudité infantile » suite à la publication d’une image illustrant un peuple autochtone dans le cadre d’un article sur l’urgence écologique. Utilisée dans un contexte journalistique et non sexuel, elle ne constitue pas une infraction au règlement de Meta, excluant les contenus à valeur informative, documentaire ou artistique. Cette décision constitue donc une forme de censure arbitraire, portant atteinte à la liberté d’informer et à mon droit d’accéder à des contenus indépendants et engagés. Je demande la réactivation immédiate de cette page »

Mr Mondialisation est avant tout un média en ligne, l’un des rares médias humanistes vent « debout » face aux logiques marchandes et aux monopoles de l’information. Mais notre survie a toujours dépendu uniquement de vos dons anonymes qui, eux, dépendent de la visibilité de notre travail sur les réseaux. Qui plus est sur vos fils d’actualité Facebook où a grandi le cœur de notre premier lectorat.

Nous avons plus que jamais besoin de vous pour espérer retrouver notre communauté et continuer le travail. En espérant vous retrouver bientôt.

– Mr Mondialisation

Contact presse : mr.mondialisation@gmail.com

Faire un don pour nous donner les moyens d’agir et sauver l’équipe : https://mrmondialisation.org/donation/

Pour faire basculer 1,5 million d’habitués sur un réseau alternatif, il faut des moyens colossaux, mais nous y comptons aussi :

Nous rejoindre sur Instagram : https://www.instagram.com/mr_mondialisation

Nous suivre sur BlueSky : https://bsky.app/profile/mr-mondialisation.bsky.social

TikTok : https://www.tiktok.com/@mr_mondialisation

Threads : https://www.threads.com/@mr_mondialisation

YouTube : https://www.youtube.com/user/MrMondialisation

Telegram : https://t.me/mrmondialisation

Suivre la situation sur Tipeee : https://fr.tipeee.com/mr-mondialisation